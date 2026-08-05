Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 4/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto

Vigoroso rialzo per l'indice nipponico, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,54%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 63.924,3. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 66.376,3. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 68.828,3.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)