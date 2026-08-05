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New York: accelera Wynn Resorts

Migliori e peggiori
New York: accelera Wynn Resorts
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società che gestisce una importante catena di Casino, che mostra una salita bruciante dell'11,32% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Wynn Resorts rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo scenario tecnico della compagnia con sede a Las Vegas mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 104 USD con area di resistenza individuata a quota 111,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 99,42.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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