New York: accelera Wynn Resorts
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società che gestisce una importante catena di Casino, che mostra una salita bruciante dell'11,32% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Wynn Resorts rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario tecnico della compagnia con sede a Las Vegas mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 104 USD con area di resistenza individuata a quota 111,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 99,42.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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