New York: Host Hotels & Resorts scende verso 23,18 USD

(Teleborsa) - A picco il fondo d'investimento immobiliare autonomo , che presenta un pessimo -6,67%.



La tendenza ad una settimana di Host Hotels & Resorts è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 24,58 Dollari USA a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 22,91 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Host Hotels & Resorts è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 24,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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