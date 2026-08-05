Milano 15:59
53.591 +0,10%
Nasdaq 15:59
29.925 +0,64%
Dow Jones 15:59
54.733 +1,20%
Londra 15:59
10.918 +0,35%
Francoforte 15:59
26.267 +0,25%

Oro: 4.196,68 dollari alle 15:40

In breve, Finanza
Oro: 4.196,68 dollari alle 15:40
L'Oro vale 4.196,68 dollari l'oncia (+2,92%) alle 15:40.
Condividi
```