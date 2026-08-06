Milano 9:36
53.831 +0,72%
Nasdaq 5-ago
29.488 0,00%
Dow Jones 5-ago
54.349 +0,49%
Londra 9:36
10.912 +0,22%
26.169 +0,17%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 5/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 5/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto

La giornata del 5 agosto chiude piatta per l'indice principale della Borsa di Parigi, che riporta un +0,03%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 8.730,5, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 8.546,9. L'equilibrata forza rialzista del CAC 40 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 8.914,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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