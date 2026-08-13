IPO: come funziona la quotazione in Borsa, differenze tra Europa e Stati Uniti e casi da ricordare

SpaceX è diventata il nuovo caso simbolo del mercato delle IPO. Il debutto al Nasdaq della società di Elon Musk, con una raccolta da 75 miliardi di dollari, ha riacceso l’attenzione sulle grandi quotazioni e su ciò che accade quando un’azienda privata decide di aprire il capitale agli investitori.

Una IPO prende forma molto prima del debutto in Borsa. La società prepara i documenti per il mercato, lavora con gli advisor e presenta il proprio progetto agli investitori per arrivare al prezzo di offerta. Una volta quotata, entra in una fase più esposta, con un aumento degli obblighi informativi e con il prezzo delle azioni che diventa il termometro quotidiano della fiducia del mercato.

In questa guida vedremo proprio come funziona la quotazione in Borsa, quali sono le differenze tra Europa e Stati Uniti e quali sono le IPO che storicamente hanno fatto più discutere, con uno sguardo anche al futuro.

Che cosa significa IPO

IPO è l’acronimo di Initial Public Offering, cioè offerta pubblica iniziale. Indica il momento in cui una società offre per la prima volta le proprie azioni al pubblico e le porta su un mercato regolamentato o su un altro sistema di negoziazione.

Con l’IPO, gli investitori possono comprare azioni della società. Per l’azienda, l’operazione serve spesso a raccogliere capitale per finanziare la crescita, la ricerca, le acquisizioni, la riduzione del debito o l’espansione internazionale. In altri casi serve anche a dare liquidità ai soci esistenti, come fondatori, fondi di venture capital, private equity o dipendenti che possiedono azioni.

Allo stesso tempo diventa più esposta, perché deve pubblicare con regolarità le informazioni finanziarie, comunicare gli eventi importanti e accettare che il prezzo delle azioni venga valutato ogni giorno dal mercato.

Come si svolge la quotazione in Borsa

Una IPO comincia quando la società decide di prepararsi alla quotazione. Prima del debutto in Borsa, infatti, deve capire 3 cose:

Quanto capitale vuole raccogliere; Quale parte delle azioni sarà offerta al mercato; Quale valutazione può sostenere davanti agli investitori.

Per farlo si affida a banche d’investimento e consulenti specializzati, che aiutano a costruire l’operazione e a presentarla al mercato.

In questa fase viene fatto un controllo approfondito sulla società. Si guardano i bilanci, la solidità del modello di business, i rischi principali, la struttura dell’azionariato e il modo in cui l’azienda è governata. Per esempio, una società tecnologica che cresce molto, ma non produce ancora utili dovrà spiegare come pensa di trasformare i ricavi in profitti. Una società industriale, invece, dovrà chiarire quanto dipende dai costi delle materie prime, dai fornitori o da pochi grandi clienti.

Poi arriva la parte documentale.

Negli Stati Uniti una società americana deposita di solito un Form S-1 presso la SEC, l’autorità che vigila sui mercati. In Europa il documento principale è il prospetto, approvato dall’autorità competente del Paese in cui avviene l’operazione. In Italia, per esempio, quest’organismo è la Consob.

Sono documenti che servono a dare agli investitori un quadro della società prima dell’acquisto delle azioni. Devono spiegare che cosa fa l’azienda, come guadagna, quali risultati ha ottenuto, quali rischi corre e come userà i soldi raccolti con la quotazione. Se una società vuole quotarsi per finanziare nuovi impianti, il prospetto dovrà dirlo. Se invece una parte dell’offerta serve a far vendere azioni a soci già presenti, anche questo deve essere indicato.

Dopo la preparazione dei documenti comincia il confronto con gli investitori. È la fase del roadshow: il management presenta la società a fondi, grandi investitori e operatori istituzionali. L’obiettivo è capire quanta domanda esiste e a quale prezzo il mercato sarebbe disposto a comprare le azioni.

Da questo confronto nasce il bookbuilding. In pratica, le banche raccolgono gli ordini degli investitori e verificano quante azioni verrebbero comprate ai diversi livelli di prezzo. Se la domanda è forte, il prezzo finale può avvicinarsi alla parte alta dell’intervallo previsto. Se l’interesse è più debole, la società può scegliere un prezzo più basso, ridurre la dimensione dell’offerta o rinviare l’operazione.

Quando il prezzo viene fissato, le azioni vengono assegnate agli investitori e inizia la negoziazione in Borsa. Da quel momento il prezzo cambia in base agli scambi sul mercato. Una società può debuttare con un forte rialzo se la domanda supera l’offerta, oppure partire male se gli investitori giudicano la valutazione troppo alta.

Nei mesi successivi il mercato guarda anche al lock-up. È il periodo durante il quale fondatori, manager o primi investitori non possono vendere le proprie azioni. Quando questo vincolo finisce, una parte di quei soci può decidere di vendere. Se le vendite sono consistenti, il prezzo può subire pressione perché sul mercato arrivano più azioni disponibili e gli investitori possono leggere quelle uscite come un segnale da valutare con attenzione.

Glossario IPO: tabella di sintesi

Durante una IPO ricorrono molti termini tecnici legati ai documenti, al prezzo, agli investitori e alle fasi della quotazione. Alcuni compaiono direttamente nella procedura, altri servono a capire meglio le notizie sulle nuove quotazioni e il comportamento del titolo nei primi giorni di Borsa.





TERMINE SIGNIFICATO IPO Offerta pubblica iniziale. È il momento in cui una società offre per la prima volta le proprie azioni al pubblico e si quota in Borsa Form S-1 Documento usato negli Stati Uniti per presentare alla SEC le informazioni principali sulla società che vuole quotarsi SEC Autorità statunitense che vigila sui mercati finanziari e controlla i documenti delle società quotate o in quotazione Prospetto Documento usato in Europa per informare gli investitori su attività, conti, rischi, offerta e uso dei capitali raccolti Consob Autorità italiana che vigila sui mercati finanziari. In Italia approva i prospetti delle offerte pubbliche quando previsto dalla normativa Advisor Consulenti che assistono la società nella quotazione. Possono occuparsi di aspetti finanziari, legali, contabili o comunicativi Banche d’affari Intermediari che aiutano la società a costruire l’operazione, incontrare gli investitori e definire il prezzo di offerta Underwriter Banca o gruppo di banche che organizza il collocamento delle azioni e gestisce il rapporto con gli investitori Roadshow Fase in cui la società presenta il proprio progetto agli investitori istituzionali per raccogliere interesse sull’IPO Bookbuilding Raccolta degli ordini degli investitori prima della quotazione. Serve a capire quanta domanda esiste e a quale prezzo Forchetta di prezzo Intervallo iniziale entro cui può essere fissato il prezzo dell’IPO. Se la domanda è forte, il prezzo può salire verso la parte alta Prezzo di offerta Prezzo finale a cui le azioni vengono vendute agli investitori prima dell’inizio degli scambi in Borsa Allocazione Assegnazione delle azioni agli investitori che hanno partecipato all’offerta. Se la domanda è alta, non tutti ricevono la quantità richiesta Oversubscription Situazione in cui la domanda di azioni supera l’offerta disponibile. Può indicare forte interesse, ma non garantisce un buon andamento dopo il debutto Flottante Quota di azioni effettivamente disponibile per gli scambi sul mercato dopo la quotazione Mercato primario Fase in cui le azioni vengono offerte agli investitori nell’IPO e la società può raccogliere nuovi capitali Mercato secondario Fase successiva al debutto, quando le azioni vengono comprate e vendute in Borsa tra investitori Lock-up Periodo durante il quale fondatori, manager o primi investitori non possono vendere le proprie azioni dopo la quotazione Greenshoe Opzione di sovrallocazione che consente agli underwriter di collocare azioni aggiuntive entro una percentuale prestabilita, di solito fino al 15%, e di gestire la stabilizzazione iniziale del titolo secondo le regole dell’operazione Valutazione Stima del valore attribuito alla società al momento dell’IPO. Dipende da ricavi, utili, crescita attesa, settore, rischi e confronto con società simili

Come valutare una IPO prima di investire

Una IPO può attirare molta attenzione, soprattutto quando riguarda una società famosa o un settore molto seguito. Prima di guardare al possibile rialzo del primo giorno, però, bisogna capire a quale prezzo viene proposta l’azienda e quali numeri ci sono dietro quella valutazione.

Il primo documento da leggere, lo abbiamo detto, è il prospetto, oppure il documento di registrazione nel caso statunitense. Lì si trova la parte più utile per capire l’azienda: come genera ricavi, quanto sta crescendo, quali sono i rischi principali e come userà il denaro raccolto con la quotazione.

Un esempio aiuta. Una società tecnologica può aumentare rapidamente il fatturato, ma continuare a bruciare cassa per finanziare ricerca, marketing o infrastrutture. In quel caso la crescita va letta insieme alla capacità di arrivare, prima o poi, a utili sostenibili. Una società già matura, invece, può crescere meno ma avere conti più stabili. Sono situazioni diverse e il prezzo dell’IPO dovrebbe riflettere questa differenza.

Rilevante è anche il confronto con società simili già quotate. Se due aziende operano nello stesso settore e hanno ricavi vicini, ma una viene valutata molto di più dell’altra, bisogna capire il motivo di questo divario. Il mercato può riconoscere un premio a chi cresce più velocemente, ha margini migliori o possiede una posizione più forte, ma se quel premio dipende solo dall’entusiasmo intorno al nome, il rischio aumenta.

Un altro aspetto riguarda il debito. Una società che si quota con molti debiti può usare parte dei soldi raccolti per rafforzare il bilancio. Questo può essere positivo, ma riduce le risorse disponibili per la crescita. Per questo occorre guardare non solo quanto capitale viene raccolto, ma anche dove finirà.

Infine, c’è la governance. Alcune società arrivano in Borsa mantenendo il controllo nelle mani dei fondatori attraverso azioni con più diritti di voto. Per gli investitori significa avere meno peso nelle decisioni, anche acquistando azioni quotate. Può essere una scelta accettata dal mercato quando il fondatore è considerato decisivo per la crescita dell’azienda, ma è un elemento da valutare prima dell’investimento.

Differenze tra IPO negli Stati Uniti e in Europa

Il percorso di una IPO segue una logica simile su entrambe le sponde dell’Atlantico: la società prepara l’operazione, pubblica i documenti richiesti, incontra gli investitori e arriva alla definizione del prezzo di offerta. La differenza sta soprattutto nel mercato in cui avviene la quotazione e nel sistema di regole che accompagna l’operazione.

Come abbiamo anticipato, negli Stati Uniti il riferimento principale è la SEC, l’autorità che vigila sui mercati finanziari. Una società americana che vuole quotarsi deposita di solito il Form S-1, il documento in cui presenta attività, conti, rischi e struttura dell’offerta. Il mercato statunitense ha anche una forza particolare per le grandi società tecnologiche: Nasdaq e NYSE attirano investitori da tutto il mondo e offrono una liquidità molto elevata. Per una società globale, questo può significare avere maggiore visibilità e una base di investitori più ampia.

In Europa il documento principale è il prospetto, approvato dall’autorità competente del Paese in cui si svolge l’operazione. In Italia interviene la Consob, in Francia l’AMF, in Germania la BaFin. Una volta approvato, il prospetto può essere usato anche in altri Paesi dell’Unione attraverso il passaporto europeo. Questo meccanismo aiuta le società a rivolgersi a più mercati, anche se l’Europa resta più frammentata rispetto agli Stati Uniti. Una quotazione a Milano, Parigi, Amsterdam o Francoforte può infatti incontrare basi di investitori, prassi e livelli di liquidità diversi.

Proprio per ridurre questi limiti, l’Unione europea ha lavorato al Listing Act, un pacchetto di misure pensato per rendere più semplice l’accesso alla Borsa. L’obiettivo è alleggerire alcuni passaggi, stabilire regole più proporzionate e rendere i mercati europei più attraenti per le società in crescita. Il tema è importante soprattutto per le imprese innovative, che spesso guardano agli Stati Uniti quando cercano capitali, visibilità e valutazioni più alte.

Il pacchetto è stato adottato dal Consiglio l’8 ottobre 2024 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale UE il 14 novembre 2024. Comprende il Regolamento UE 2024/2809, che modifica tra l’altro Regolamento Prospetto, Market Abuse Regulation e MiFIR, più due direttive: una su MiFID II/listing e una sulle azioni a voto plurimo.

Il pacchetto è entrato in vigore il 4 dicembre 2024, ma varie modifiche hanno avuto applicazione graduale. ESMA, nel febbraio 2026, ha pubblicato indicazioni per gestire il passaggio al nuovo quadro del prospetto e ha chiarito il regime transitorio per alcuni documenti approvati o depositati fino al 4 giugno 2026. Dal 5 giugno 2026 sono entrate in applicazione le principali modifiche al Regolamento Prospetto introdotte dal Listing Act.

In pratica, il Listing Act interviene su tre piani.

Riduce alcuni oneri legati ai prospetti e introduce formati più snelli per certe operazioni, come le emissioni successive alla quotazione o le offerte di società in crescita. Modifica alcune regole sugli abusi di mercato, con l’obiettivo di rendere meno pesanti alcuni adempimenti per gli emittenti. Affronta il tema delle strutture con azioni a voto plurimo, pensate per permettere ai fondatori di mantenere maggiore controllo quando portano la società sul mercato.

Negli Stati Uniti non esiste un pacchetto identico al Listing Act europeo, ma il tema della semplificazione è presente da anni. Il riferimento più vicino è il JOBS Act (Jumpstart Our Business Startups Act), che ha introdotto percorsi agevolati per le società in crescita e ha reso più flessibile una parte del processo di quotazione.

Le principali IPO storiche che hanno segnato il mercato

Prima del record SpaceX, il riferimento principale era Saudi Aramco. La compagnia petrolifera saudita si quotò nel 2019 sulla Borsa di Riyadh, raccogliendo inizialmente 25,6 miliardi di dollari e arrivando poi a 29,4 miliardi con la vendita di azioni aggiuntive prevista dall’operazione. Fu una IPO particolare anche per il suo significato politico: Aramco era il cuore dell’economia saudita e la quotazione rientrava nel percorso con cui il Paese cercava di aprire una parte del proprio sistema economico agli investitori.

Il caso Aramco mostrò anche un altro aspetto delle grandi IPO, al di là della dimensione dell’offerta: la società puntava a una valutazione molto elevata e il collocamento fu concentrato soprattutto sul mercato locale, dopo un confronto non semplice con gli investitori internazionali. La quotazione fu enorme, ma arrivò con una quota limitata del capitale offerta al mercato.

Alibaba aveva segnato il record precedente nel 2014, con una IPO a New York arrivata a circa 25 miliardi di dollari dopo l’esercizio dell’opzione per azioni aggiuntive. Il gruppo fondato da Jack Ma scelse Wall Street per una quotazione che mise l’e-commerce cinese davanti agli investitori globali. Il debutto fu seguito anche perché Alibaba non era solo un sito di vendite online, ma un ecosistema digitale completo, con marketplace, pagamenti, logistica e servizi cloud in forte crescita.

Visa è un caso particolare perché arrivò nel marzo 2008, mentre il sistema finanziario americano era già sotto pressione per la crisi dei mutui subprime. Nonostante quel contesto, la società riuscì a raccogliere circa 17,9 miliardi di dollari, diventando allora la più grande IPO mai realizzata negli Stati Uniti. Il mercato premiò un modello di business diverso da quello delle banche tradizionali: Visa non prestava denaro ai consumatori, ma guadagnava dalle commissioni sulle transazioni effettuate attraverso il proprio circuito di pagamento.

Facebook, quotata nel 2012, fu invece una delle IPO più osservate dell’era Internet. La società raccoglieva l’attenzione di investitori e media perché aveva già centinaia di milioni di utenti e un ruolo dominante nei social network. Il debutto, però, fu complicato: alcuni problemi tecnici al Nasdaq, i dubbi sulla valutazione e i timori sulla capacità di monetizzare il traffico mobile pesarono sulle prime sedute. Facebook è il caso esemplare che spiega come anche una società molto famosa possa incontrare difficoltà iniziali se il prezzo di collocamento incorpora aspettative molto alte.

Uber arrivò in Borsa nel 2019 con una notorietà enorme, ma anche con perdite rilevanti e molte domande sul modello economico. La società era diventata un simbolo della sharing economy, ma il mercato voleva capire se la crescita potesse trasformarsi in utili stabili. Il titolo partì sotto il prezzo di offerta e l’operazione diventò un esempio di IPO in cui il nome del brand non bastò a convincere del tutto gli investitori.

Le prossime IPO da seguire dopo SpaceX

Dopo SpaceX, l’attenzione del mercato si è spostata soprattutto sulle società legate all’intelligenza artificiale. Anthropic ha depositato in modo confidenziale la documentazione per una IPO negli Stati Uniti, mentre anche OpenAI è entrata nella lista dei possibili grandi debutti. Le ipotesi più recenti indicano però la possibilità di un rinvio al 2027, nel tentativo di difendere una valutazione più alta. Sono operazioni seguite con particolare interesse perché il mercato deve capire come valutare le aziende che crescono rapidamente, ma che richiedono investimenti enormi in infrastrutture, chip, ricerca e capacità di calcolo.

Il tema non riguarda solo il nome delle società. Una IPO di Anthropic o OpenAI sarebbe anche un test per l’intero settore AI. Gli investitori guarderebbero ai ricavi, ai costi necessari per sviluppare i modelli, alla dipendenza dai grandi partner tecnologici e alla capacità di trasformare la domanda per l’intelligenza artificiale in utili sostenibili. Delle valutazioni molto alte possono reggere solo se il mercato vede una crescita duratura e un modello economico chiaro.

Tra i nomi osservati c’è anche Databricks, società attiva nel software per dati e AI. L’azienda ha scelto finora di raccogliere capitali privati, rinviando il confronto diretto con la Borsa. Questo la rende comunque uno dei candidati più seguiti, perché opera in un settore molto vicino alla domanda di strumenti per gestire dati aziendali e applicazioni di intelligenza artificiale.

Fuori dal perimetro dell’AI, un altro caso seguito è Shein. L’interesse nasce dalle dimensioni raggiunte dal gruppo nel fast fashion online e dal possibile impatto di una sua quotazione su una grande piazza finanziaria. Il percorso verso il mercato pubblico è osservato anche per le questioni regolatorie, per l’attenzione sulla catena di fornitura e per la valutazione che gli investitori sarebbero disposti ad accettare. Attualmente, però, la situazione sembra essere in stallo.