Milano 15:40
51.766 -0,22%
Nasdaq 15:40
28.957 +1,27%
Dow Jones 15:40
52.319 +0,33%
Londra 15:40
10.547 -0,50%
Francoforte 15:40
24.818 -0,05%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 17/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 17/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio

Andamento annoiato per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la sessione in ribasso dello 0,47%.

Lo status tecnico del CAC 40 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 8.324,3, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 8.367,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 8.309,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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