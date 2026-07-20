Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 17/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio
Andamento annoiato per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la sessione in ribasso dello 0,47%.
Lo status tecnico del CAC 40 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 8.324,3, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 8.367,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 8.309,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)