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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 5/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 5/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto

Lieve ribasso per l'indice nipponico, che chiude in flessione dello 0,59%.

Lo status tecnico di medio periodo del Nikkei 225 rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 67.269,7, mentre i supporti sono stimati a 62.859,7. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 71.679,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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