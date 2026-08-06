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Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,98% alle 08:20
Il Nikkei 225 si muove a 65.652,04 punti
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06 agosto 2026 - 08.20
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Tokyo, in perdita dello 0,98% alle 08:20, tratta in ribasso a 65.652,04 punti.
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