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Borsa: Tokyo avanza dello 0,24% alle 04:50

Il Nikkei 225 scambia a 64.764,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo avanza dello 0,24% alle 04:50
Tokyo riporta un modesto guadagno dello 0,24%, con 64.764,01 punti alle 04:50.
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