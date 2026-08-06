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Francoforte: al centro degli acquisti Henkel

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: al centro degli acquisti Henkel
Seduta decisamente positiva per il produttore tedesco di agenti chimici e detersivi, che tratta in rialzo del 4,29%.
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