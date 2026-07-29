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Francoforte: pioggia di acquisti su Basf

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: pioggia di acquisti su Basf
Effervescente la compagnia chimica, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,81%.
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