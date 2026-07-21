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Francoforte: si concentrano le vendite su Scout24

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su Scout24
Composto ribasso per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, in flessione del 2,48% sui valori precedenti.
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