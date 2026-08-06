Francoforte: risultato positivo per Nordex

(Teleborsa) - Avanza Nordex , che guadagna bene, con una variazione del 3,31%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Nordex rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di Nordex suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 38,35 Euro con tetto rappresentato dall'area 40,13. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 37,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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