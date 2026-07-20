Francoforte: acquisti a mani basse su Nordex
(Teleborsa) - Rialzo per Nordex, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,30%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nordex evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Nordex rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di Nordex mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 40,1 Euro con area di resistenza individuata a quota 41,92. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 38,92.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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