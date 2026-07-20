Milano 15:48
51.711 -0,33%
Nasdaq 15:48
28.965 +1,30%
Dow Jones 15:48
52.218 +0,14%
Londra 15:48
10.529 -0,67%
Francoforte 15:48
24.777 -0,22%

Francoforte: luce verde per Nordex

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: luce verde per Nordex
Seduta decisamente positiva per Nordex, che tratta in rialzo del 4,30%.
Condividi
```