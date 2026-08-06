New York: in rally Insmed

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l' azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare , che tratta in rialzo del 36,58%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Insmed mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +31,15%, rispetto a +8,33% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 129 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 138,7. Il peggioramento di Insmed è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 122,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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