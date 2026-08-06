New York: in rally Insmed
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare, che tratta in rialzo del 36,58%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Insmed mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +31,15%, rispetto a +8,33% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 129 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 138,7. Il peggioramento di Insmed è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 122,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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