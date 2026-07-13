Milano
13-lug
0
0,00%
Nasdaq
13-lug
29.264
-1,88%
Dow Jones
13-lug
52.499
-0,26%
Londra
13-lug
10.498
+0,01%
Francoforte
13-lug
25.114
+0,19%
Martedì 14 Luglio 2026, ore 01.58
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ New York: rally per Cognizant Technology Solutions
New York: rally per Cognizant Technology Solutions
Migliori e peggiori
,
In breve
13 luglio 2026 - 20.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Protagonista la
multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,20%.
Condividi
Leggi anche
New York: in perdita Cognizant Technology Solutions
New York: calo per Cognizant Technology Solutions
New York: scambi negativi per Cognizant Technology Solutions
New York: peggiora Cognizant Technology Solutions
Titoli e Indici
Cognizant Technology Solutions
+3,74%
Altre notizie
New York: sell-off per Cognizant Technology Solutions
New York: scambi al rialzo per Cognizant Technology Solutions
New York: al centro degli acquisti Cognizant Technology Solutions
New York: seduta molto difficile per Cognizant Technology Solutions
New York: peggiora Cognizant Technology Solutions
New York: seduta molto difficile per Cognizant Technology Solutions
Guide
ETC ed ETN: cosa sono, come funzionano e differenze con gli ETF
Oggi, tra gli strumenti quotati, non ci sono più soltanto gli ETF, che ormai sono entrati nel lessico comune di chi investe, ma anche una famiglia più ampia di prodotti negoziati in borsa, che...
leggi tutto