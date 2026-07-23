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New York: preme sull'acceleratore Danaher

Migliori e peggiori, In breve
New York: preme sull'acceleratore Danaher
Brillante rialzo per il distributore di apparecchiature mediche e diagnostiche, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,43%.
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