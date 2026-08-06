SILVER del 5/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto
Effervescente il metallo prezioso, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,30%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 63,58, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 59,14. L'equilibrata forza rialzista dell'argento è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 68,02.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)