Analisi Tecnica: indice DAX del 6/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
Appiattita la performance del principale indice di Francoforte, che porta a casa un trascurabile +0,05%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 26.351,9, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 25.778,8. L'equilibrata forza rialzista del DAX è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 26.925.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)