Milano 7-ago
53.717 +0,06%
Nasdaq 7-ago
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Dow Jones 7-ago
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Londra 7-ago
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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 6/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 6/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Andamento piatto per l'indice nipponico, che propone sul finale un moderato -0,1%.

Lo status tecnico di medio periodo del Nikkei 225 rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 66.564,3, mentre i supporti sono stimati a 64.150,3. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 68.978,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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