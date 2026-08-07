Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 6/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
Andamento piatto per l'indice nipponico, che propone sul finale un moderato -0,1%.
Lo status tecnico di medio periodo del Nikkei 225 rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 66.564,3, mentre i supporti sono stimati a 64.150,3. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 68.978,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)