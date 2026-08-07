New York: acquisti a mani basse su Coherent

(Teleborsa) - Ottima performance per la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori , che scambia in rialzo del 12,64%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Coherent mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +51,15%, rispetto a +3,91% dell' indice del basket statunitense ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Coherent rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 389,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 358,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 419,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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