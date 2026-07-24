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New York: netto calo registrato da Coherent

Migliori e peggiori, In breve
New York: netto calo registrato da Coherent
Retrocede molto la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori, che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,69%.
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