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New York: exploit di Coherent

Migliori e peggiori, In breve
New York: exploit di Coherent
Brillante rialzo per la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'11,67%.
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