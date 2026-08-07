New York: allunga il passo ServiceNow

(Teleborsa) - Effervescente il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,35%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di ServiceNow evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ServiceNow rispetto all'indice.





Lo status tecnico di ServiceNow è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 127 USD, mentre il primo supporto è stimato a 121,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 132,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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