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New York: allunga il passo ServiceNow

Migliori e peggiori
New York: allunga il passo ServiceNow
(Teleborsa) - Effervescente il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,35%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di ServiceNow evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ServiceNow rispetto all'indice.


Lo status tecnico di ServiceNow è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 127 USD, mentre il primo supporto è stimato a 121,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 132,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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