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New York: violenta contrazione per ServiceNow

Migliori e peggiori, In breve
New York: violenta contrazione per ServiceNow
Ribasso per il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale, che tratta in perdita del 4,02% sui valori precedenti.
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