New York: peggiora ServiceNow
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale, che esibisce una perdita secca del 5,94% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di ServiceNow rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve di ServiceNow è in rafforzamento con area di resistenza vista a 106 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 102,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 109,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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