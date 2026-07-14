New York: peggiora ServiceNow

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale , che esibisce una perdita secca del 5,94% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di ServiceNow rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La tendenza di breve di ServiceNow è in rafforzamento con area di resistenza vista a 106 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 102,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 109,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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