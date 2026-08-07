New York: andamento negativo per Western Digital

(Teleborsa) - Sottotono la società che si occupa di archiviazione dei dati , che passa di mano con un calo del 3,06%.



La tendenza ad una settimana di Western Digital è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo del leader nel settore dei dischi rigidi evidenzia un declino dei corsi verso area 429,9 USD con prima area di resistenza vista a 451,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 422,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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