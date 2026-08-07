New York: luce verde per Moderna
(Teleborsa) - Brilla la società americana di biotecnologia, che passa di mano con un aumento del 7,35%.
La tendenza ad una settimana di Moderna è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Moderna, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 55,65 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 58,96 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 53,48.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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