Moderna, sale il fatturato e si riduce la perdita nel secondo trimestre ma pesa la delusione sul vaccino contro il norovirus

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre 2026 Moderna ha realizzato ricavi totali pari a 145 milioni di dollari, rispetto ai 142 milioni di dollari dello stesso periodo del 2025.



Il calo delle vendite di vaccini COVID negli Stati Uniti e in Sud America - si legge in una nota - è stato compensato dalle consegne nel Regno Unito nell'ambito di una partnership strategica a lungo termine con il governo nonché da maggiori ricavi derivanti dalla produzione di vaccini pronti all'uso e dalle varie collaborazioni. I ricavi sono stati pari a 87 milioni di dollari negli Stati Uniti e 58 milioni di dollari nei mercati internazionali.



La perdita netta è stata di 0,8 miliardi, in calo di 43 milioni, mentre la perdita per azione si è attestata a 1,97 dollari rispetto al deficit di 2,13 dollari ??del periodo di confronto del 2025.



Moderna ha confermato il target di crescita del fatturato fino al 10% nel 2026 mentre ha migliorato la stima sulle spese operative GAAP per quest'anno di circa 0,2 miliardi rispetto alla stima precedente nonché aumentato la previsione sulla cassa di fine 2026 a 4,7-5,2 miliardi.



Pesa invece la notizia che mRNA-1403, il vaccino sperimentale di Moderna contro il norovirus, non ha raggiunto risultati soddisfacenti nell'analisi intermedia di Fase 3. L'azienda si prepara quindi ad arruolare un gruppo aggiuntivo di pazienti per lo studio.





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