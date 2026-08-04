Moderna avvia la sperimentazione sull'uomo del vaccino contro l'Ebola

La fase di test parte dal Canada

(Teleborsa) - L' azienda biotecnologica statunitense ha iniziato a testare un vaccino sperimentale contro l'Ebola sull'uomo.



Il vaccino, che utilizza la piattaforma a mRNA dell'azienda, viene testato in dose singola su circa 80 adulti sani in Canada. I primi dati sulla sicurezza e sulla risposta immunitaria sono attesi nei prossimi mesi, ha dichiarato Moderna martedì.



Il programma è sostenuto dalla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), che si è impegnata a stanziare fino a 50 milioni di dollari per finanziare la sperimentazione di fase 1 e produrre in parallelo ulteriori dosi di vaccino, in modo che studi più ampi possano iniziare rapidamente se i primi dati saranno incoraggianti.



La CEPI sta accelerando gli sforzi per sviluppare vaccini contro il raro ceppo Bundibugyo, mentre l'epidemia continua a peggiorare. Il mese scorso si è diffusa in una quinta provincia della Repubblica Democratica del Congo, mentre il numero di decessi confermati è raddoppiato in poco più di due settimane.



Se autorizzata, Moderna ha affermato che renderà disponibili almeno 500.000 dosi ai paesi a basso e medio reddito a prezzi agevolati.

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