Milano 7-ago
53.717 +0,06%
Nasdaq 7-ago
29.722 +1,19%
Dow Jones 7-ago
54.037 +0,28%
Londra 7-ago
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Francoforte 7-ago
26.319 +0,69%

New York: risultato positivo per Sherwin Williams

Migliori e peggiori
New York: risultato positivo per Sherwin Williams
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di vernici e rivestimenti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,82%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sherwin Williams rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Sherwin Williams rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 372,1 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 365,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 378,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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