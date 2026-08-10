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New York: in calo Sherwin Williams

Migliori e peggiori, In breve
New York: in calo Sherwin Williams
Si muove verso il basso il produttore di vernici e rivestimenti, con una flessione dell'1,94%.
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