New York: scambi negativi per Sherwin Williams

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di vernici e rivestimenti , con una flessione del 2,96%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sherwin Williams rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Sherwin Williams sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 354,2 USD. Possibile una discesa fino al bottom 331,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 377,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```