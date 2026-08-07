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New York: scambi negativi per News Corp

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per News Corp
Composto ribasso per la società di servizi media e informazione statunitense, in flessione del 3,59% sui valori precedenti.
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