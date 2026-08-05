Milano 17:35
53.447 -0,18%
Nasdaq 20:33
29.605 -0,43%
Dow Jones 20:33
54.498 +0,76%
Londra 17:35
10.888 +0,08%
Francoforte 17:35
26.126 -0,29%

New York: scambi negativi per Chevron

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per Chevron
Rosso per il colosso petrolifero statunitense, che sta segnando un calo dell'1,93%.
Condividi
```