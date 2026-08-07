Milano 7-ago
53.717 +0,06%
Nasdaq 7-ago
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Dow Jones 7-ago
54.037 +0,28%
Londra 7-ago
10.901 +0,31%
Francoforte 7-ago
26.319 +0,69%

SILVER del 6/08/2026

Finanza
SILVER del 6/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Composto ribasso per il metallo prezioso in flessione dello 0,95% sui valori precedenti.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 63,19, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 58,75. L'equilibrata forza rialzista dell'argento è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 67,63.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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