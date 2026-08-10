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Gas, indice IGI sale leggermente a 58,77 euro/MWh

Economia, Energia
Gas, indice IGI sale leggermente a 58,77 euro/MWh
(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per il 10 agosto è pari a 58,77 euro/MWh, in lieve rialzo rispetto al 9 agosto attestatosi a 58,54 euro/MWh.

L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.
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