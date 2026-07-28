Gas, indice IGI scende a 62,07 euro/MWh

(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per il 28 luglio è pari a 62,07 euro/MWh, in deciso calo rispetto al 27 luglio attestatosi a 66,48 euro/MWh.



L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

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