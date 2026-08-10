New York: calo per Sherwin Williams

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di vernici e rivestimenti , con un ribasso dell'1,85%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Sherwin Williams mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,47%, rispetto a +2,69% dell' indice americano ).





Lo status tecnico di Sherwin Williams è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 367,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 359,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 374,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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