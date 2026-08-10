New York: calo per Sherwin Williams
(Teleborsa) - Retrocede il produttore di vernici e rivestimenti, con un ribasso dell'1,85%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Sherwin Williams mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,47%, rispetto a +2,69% dell'indice americano).
Lo status tecnico di Sherwin Williams è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 367,1 USD, mentre il primo supporto è stimato a 359,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 374,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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