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New York: scambi al rialzo per Microsoft

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi al rialzo per Microsoft
Apprezzabile rialzo per il colosso informatico americano, in guadagno dell'1,97% sui valori precedenti.
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