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New York: movimento negativo per Microsoft

Migliori e peggiori, In breve
New York: movimento negativo per Microsoft
Retrocede il colosso informatico americano, con un ribasso del 2,42%.
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