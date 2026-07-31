New York: scambi al rialzo per Microsoft

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il colosso informatico americano , che tratta in utile del 2,20% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Microsoft evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società informatica di Redmond rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Microsoft rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 465,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 453. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 477,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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