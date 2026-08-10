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New York: scambi in forte rialzo per CrowdStrike Holdings

Migliori e peggiori
New York: scambi in forte rialzo per CrowdStrike Holdings
(Teleborsa) - Ottima performance per il leader mondiale di sicurezza informatica, che scambia in rialzo del 5,34%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a CrowdStrike Holdings rispetto all'indice di riferimento.


Le tendenza di medio periodo di CrowdStrike Holdings si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 229,7 USD. Supporto stimato a 218,3. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 241,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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