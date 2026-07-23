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New York: scambi in forte rialzo per Honeywell International

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in forte rialzo per Honeywell International
Brillante rialzo per il produttore di apparecchiature industriali, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,41%.
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