New York: seduta euforica per Akamai Technologies

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il provider americano di piattaforme internet per l'e-business , che mostra una salita bruciante del 6,02% sui valori precedenti.



L'andamento di Akamai Technologies nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico del fornitore americano di software e servizi per siti Web suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 110,6 USD con tetto rappresentato dall'area 120,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 104.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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