New York: Akamai Technologies in forte calo

(Teleborsa) - Retrocede molto il provider americano di piattaforme internet per l'e-business , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,06%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Akamai Technologies rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni tecniche attuali del fornitore americano di software e servizi per siti Web mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 108,4 USD. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 122,1. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 103.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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