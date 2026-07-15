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New York: seduta euforica per IDEXX Laboratories

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta euforica per IDEXX Laboratories
Protagonista il leader mondiale nello sviluppo di servizi ed esami di laboratorio per animali, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,67%.
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