New York: si concentrano le vendite su DoorDash
(Teleborsa) - Ribasso per il leader americano delle consegne di pasti, che presenta una flessione del 3,10%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di DoorDash evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso DoorDash rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di DoorDash rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 214,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 206,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 223.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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